Индекс промпроизводства в Ставрополье по итогам года может достигнуть 104%

ЛЕРМОНТОВ /Ставропольский край/, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края по итогам 2018 года ожидают, что индекс промышленного производства достигнет 103-104%, что выше среднероссийского показателя. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин.

"По итогам года индекс промышленного производства в Ставропольском крае прогнозируется на уровне 103-104%. В обрабатывающих производствах он составит 107-108%", - сказал Макаркин на заседании краевого Совета по промышленности, состоявшемся в городе Лермонтов.

Он отметил, что, по имеющимся прогнозам, это может оказаться на 2,5% выше ожидаемого среднего показателя по стране.

По словам Макаркина, развитие промышленного комплекса Ставропольского края в нынешнем году "можно оценить как положительное". "По ряду видов продукции мы занимаем ведущие места в стране: меламина выпускаем все 100%, карбамидно-аммиачной смеси - 95%, искусственных сапфиров - 90% в России и практически 50% на мировом рынке, аэрозолей - 60%", - уточнил он.

По словам замминистра, объем отгруженной продукции в 2018 году ожидается на 385 млрд рублей или 110% к уровню 2017 года. Растет химическая промышленность, металлургическое производство. "Инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности составят до 19 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2017 году. Это треть всех инвестиций в крае", - добавил он.

Замминистра отметил, что на крупнейших предприятиях края - "Невинномысский Азот" и "Ставролен" - в 2016-2017 годах были реализованы проекты по модернизации производства, обеспечившие увеличение объемов выпуска продукции. Объем отгруженной продукции в химическом производстве, доля которого в обрабатывающих производствах составляет около 35%, по итогам года превысит показатель 2017 года на 17-20%. Будет отгружено больше стекольной и строительной продукции. Отмечается рост производства в металлургическом производстве, производстве пластмасс.