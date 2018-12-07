Генсек Форума экспортеров газа ожидает рекорда добычи в России по итогам года

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем добычи газа в России в 2018 году достигнет порядка 700 млрд куб. м, что станет абсолютным рекордом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в пятницу генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин.
"Мы исходим из того, что в этом году объем [добычи] газа, его добыча, составит около 700 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд, и все производители природного газа наращивают объемы производства, потому что природный газ пользуется повышенным спросом", - сказал Сентюрин, отвечая на вопрос о прогнозе уровня добычи газа в РФ.
В пятницу, 7 декабря, схожую оценку озвучил на форуме "Газ России" глава Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков. По его словам, объем добычи превысит 700 млрд куб. м (в 2017 году он составлял 691,1 млрд куб. м).
Сентюрин также не ожидает переизбытка предложения газа на мировом рынке в начале следующего десятилетия.
"Есть спрос - есть поставка энергетических ресурсов. Главный момент, мы считаем, что в начале 2020-х годов, как ранее говорилось, не будет переизбытка предложения природного газа. Мы считаем, что весь природный газ будет потребляться", - сказал собеседник агентства.
Сентюрин представил в пятницу в Вене прогноз развития глобального рынка газа до 2040 года Global Gas Outlook 2040, подготовленный Форумом стран-экспортеров газа.
ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.