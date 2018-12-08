Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий "Росатома"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, расширяющего полномочия госкорпорации "Росатом". Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"В настоящее время заключены соглашения с рядом зарубежных стран о строительстве атомных электростанций, которые будут финансироваться в том числе с привлечением средств федерального бюджета, - отмечается в документе. - В то же время действующим законодательством не определен орган или организация, уполномоченные на проведение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов использования атомной энергии, строительство которых ведется за пределами России".

В качестве примера приведены проекты АЭС "Аккую" на территории Турции и АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

В соответствии с законопроектом, соответствующими полномочиями наделяется "Росатом". Согласно ему, госкорпорация будет оценивать соответствие документации требованиям законодательства иностранного государства, техническим, санитарно-эпидемиологическим и экологическим регламентам РФ. Порядок проверок, способ заключения договора на их проведение и размер оплаты также будут устанавливаться госкорпорацией.

Наделение "Росатома" такими полномочиями призвано повысить качество и безопасность строящихся объектов, отмечается в документе.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 29 ноября 2018 года.