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Глава Калмыкии считает, что решения о структуре экспорта должны принимать регионы

Алексей Орлов отметил, что межправительственные соглашения иногда ограничивают возможности сотрудничества между субъектами и другими странами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Регионы должны сами принимать решения об объемах и структуре экспорта, считает глава Калмыкии Алексей Орлов.

"По развитию экспортного потенциала: кто придумал и кто сказал, что каждый субъект должен выполнять некую дорожную карту по количеству малого и среднего бизнеса, выведенного на экспортный рынок? Я понимаю, допустим, экономически диверсифицированные, мощные регионы, которые обязаны иметь экспортную составляющую, там должен быть какой-то минимум. Но есть [другие] регионы... Дайте возможность нам определять, сколько предприятий и как будут зарабатывать", - сказал Орлов в субботу на XVIII съезде "Единой России".

Глава региона отметил, что субъекты работают с другими странами в рамках межправительственных соглашений, однако не участвуют в разработке документов. При этом, по его словам, такие соглашения иногда ограничивают возможности сотрудничества.

Теги
Орлов, Алексей МаратовичРоссияКалмыкия
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