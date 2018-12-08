Власти Кировской области рассчитывают реализовать проект углубления дна Вятки в режиме ГЧП

ТАСС, 8 декабря. Власти Кировской области рассчитывают реализовать проект углубления дна реки Вятки и возрождения по ней судоходства на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Игорь Васильев в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия".

"Очень многие вещи будем решать в режиме частно-государственного партнерства, как это сейчас происходит по спортивным сооружениям с компанией "Газпром", - сказал он.

По его словам, в рамах проекта планируется не просто углубить дно реки, но и дать толчок для развития ежегодно подтопляемого во время паводков микрорайона Вересники в Кирове, куда после проведения дноуглубительных и дноочистительных работ планируется доставить освободившийся донный грунт.

"У нас есть задача решить вопрос с районом Вересники в Кирове, который может стать одним из лучших мест для застройки, для размещения спортивных объектов. Там уже построен спортивный манеж на деньги "Газпрома", до 2024 года у нас есть договоренность с [председателем правления Алексеем] Миллером, что там будет плоскостное сооружение, что там будет целый спортивный комплекс, от которого, я надеюсь, будет развиваться и студенческий кампус большой", - сказал Васильев.

Губернатор заметил, что власти региона уже подали заявку на участие проекта в федеральной программе дноуглубления и берегоукрепления.

Ранее сообщалось, что власти Кирова намерены в 2019 году приступить к разработке проекта по углублению дна реки Вятки, что позволит в дальнейшем возродить судоходство на реке. Власти рассчитывают, что это обеспечит полномасштабную деятельность судостроительных, промышленных, лесозаготовительных, транспортных, туристических предприятий региона, улучшит экологическое состояние реки. Кроме того, возможность грузовых перевозок речным транспортом и дальнейшего развития туристических направлений снизит нагрузку на автомобильные дороги.