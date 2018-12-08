Минтранс РФ пока не подтвердил факт визита российских авиаспециалистов в Каир 9 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ пока не располагает подтверждением информации о визите российских авиаспециалистов в Каир 9 декабря. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Не могу подтвердить. У меня нет пока подтверждения этой информации", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли делегация российских авиаспециалистов планирует посетить Каир 9 декабря для проверки аэропортов курортных городов Египта.

Как ранее сообщал ТАСС источник в авиакругах Египта, российские эксперты по авиабезопасности прибудут в Каир 9 декабря для проведения инспекционных поездок в аэропортах египетских курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх. Они проведут оценку степени готовности расположенных там воздушных гаваней в плане принятых мер по обеспечению надлежащего уровня безопасности. Инспекционная поездка продлится ориентировочно около недели.

Возобновление авиасообщения между РФ и Египтом

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В течение 2016-2017 гг. стороны вели переговоры о возобновлении полетов. В аэропорту Каира был открыт новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности, а российские авиаспециалисты не раз осуществляли его проверку.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в египетскую столицу. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также на решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля.

Сейчас авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, до настоящего времени не восстановлены.