Кабмин обсудит регулирование игорной деятельности и налоговые льготы для операторов ТКО

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, одной из его тем станут налоговые льготы для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщили в пресс-службе кабмина, речь идет о проекте закона, предусматривающего поправки в Налоговый кодекс РФ. "В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья в рамках реализации принципа "двух ключей" законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормой о предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, - отметили в правительстве. - Предусматривается освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и предоставление субъектам Федерации права устанавливать для таких организаций ставку 0% по налогу на прибыль организаций". Кроме того, для поддержания производственного потенциала и создания механизма бесперебойного финансирования организаций оборонно-промышленного комплекса законопроектом предлагается не учитывать при исчислении налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий и учитывать их в составе расходов соответствующих банков.

Другой законопроект, который рассмотрит в этот день кабмин, направлен на обеспечение возможности использования резидентами при осуществлении валютных операций с нерезидентами в рамках внешнеторговой деятельности такой формы расчетов, как переводные аккредитивы. "Это позволит защитить интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя поступление в их пользу экспортной валютной выручки, обеспечит сближение условий ведения бизнеса в России с международной практикой", - отметили в правительстве.

Регулирование игорной деятельности

В повестку заседания включен вопрос о законопроекте, совершенствующем регулирование игорной деятельности. Для недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности предусматривается ограничение мероприятий, на которые в букмекерских конторах и тотализаторах могут приниматься ставки. Организаторов азартных игр, имеющих лицензию на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, предлагается обязать размещать в доступном для посетителей месте действующую банковскую гарантию исполнения обязательств перед участниками игр.

Другой законопроект вводит лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий.

Кроме того, кабмин рассмотрит вопрос о введении административной ответственности за нарушение требований по оснащению стационарных источников загрязняющих веществ системами автоматического контроля и по предоставлению в госорганы информации, полученной с использованием таких систем.

Также правительству предстоит обсудить вопрос о ратификации Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Она была подписана от имени РФ в Париже 7 июня 2017 года. Конвенция направлена на противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке, что приводит к значительным потерям бюджетов.