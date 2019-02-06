Fitch: санкции США в отношении PDVSA вскоре усугубят экономический кризис в Венесуэле

ТАСС, 7 февраля. Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA в скором времени усугубят экономический кризис в республике. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на официальном сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"В скором времени новые санкции США, наложенные на государственную нефтедобывающую компанию PDVSA усугубят экономический кризис в стране [в Венесуэле], - сказано в тексте. - Добыча нефти, скорее всего, сократится, что быстро скажется на объеме экономического производства, экспорта, а также государственных доходах." Как указывают в агентстве, "неспокойная обстановка в Венесуэле, вызванная протестами и политической неопределенностью, еще сильнее углубит серьезные экономические диспропорции, которые формируются уже годами и способствуют возникновению гуманитарного кризиса".

Отмечается, что в случае сохранения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро власти в своих руках перспективы успешного проведения экономических реформ и вывода страны из состояния гиперинфляции существенно сокращаются. В настоящее время Венесуэла экспортирует в США 500 тыс. баррелей нефти ежедневно. Продажи нефти в другие страны может повлечь за собой увеличение расходов на экспорт для компании, что представляется катастрофичным для нее самой, а также правительства Венесуэлы.

Fitch считает, что реструктуризация долга Венесуэлы, а также претворение в жизнь стабилизационной программы совместно с Международным валютным фондом (МВФ) займет продолжительное время даже в случае передачи власти венесуэльским оппозиционным силам. Что касается нефтяного сектора и промышленности в целом, то Венесуэле потребуются крупные инвестиции для восстановления этой сферы, считают в агентстве. В частности, PDVSA потребуется полная реорганизация, а также частные инвестиции.

При этом, по мнению аналитиков Fitch, при успешных политических изменениях в Венесуэле, совмещенных с проведением реформ по стабилизации экономики, Венесуэлу ждет "большое будущее". "Страна [Венесуэла] обладает крупнейшими в мире запасами нефти, что может привлечь прямые иностранные инвестиции. К тому же, в связи с тем, что в течение долгих лет из страны "утекали" государственные средства, их возвращение может стимулировать инвестиции, а также проложить путь к устойчивому экономическому развитию", - указали в Fitch.