Bentley отзывает в России более 200 автомобилей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский дилер Bentley - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 207 автомобилей моделей Continental и Mulsanne, сообщил Росстандарт.

В частности, отзыву подлежат 111 автомобилей Bentley Continental, реализованных в 2018 году. На них из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) может временно отключиться усилитель рулевого управления, что в отдельных ситуациях может привести к повышенному риску ДТП. На данных авто будет обновлено ПО блока управления усилителя рулевого управления.

Кроме того, под отзывную компанию подпадают 96 автомобилей Bentley Mulsanne, реализованных с 2012 года по 2018 год. На них установлены крепления ремней безопасности, которые могут не соответствовать требованиям по нагрузке. Из-за этого дефекта замок ремня безопасности заднего сиденья во время ДТП может оторваться от силовой конструкции кузова. На указанных авто проблемные крепления заменят на модернизированные.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.