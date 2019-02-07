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Производство на площадке GM в Санкт-Петербурге может быть возобновлено в I полугодии

GM полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года

ТАСС, 7 февраля. Производство на площадке автозавода General Motors (GM) в Санкт-Петербурге может быть возобновлено в первой половине 2019 года. Об этом сообщил журналистам начальник управления развития промышленности комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

"Мы надеемся, что это произойдет в первой половине этого года", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, когда будет возобновлено производство на площадке GM в Шушарах (Санкт-Петербург).

GM полностью остановил и законсервировал производство на российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года.

Как сообщалось ранее, Федеральная антимонопольная служба России 14 января удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия "Юнисон" о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге. В ноябре 2018 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан говорил, что новый покупатель завода GM планирует возобновить производство автомобилей на предприятии.

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