"Почта России" внесла изменения в руководство компании из-за новой модели управления

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Почта России" внесла изменения в руководство компании из-за внедрения новой модели управления, говорится в сообщении "Почты России".

Так, первый замгендиректора предприятия по инфраструктуре Алексей Скатин возглавил блок электронной коммерции. "Он будет курировать развитие логистических сервисов, курьерскую доставку, фулфилмент, 3PL-логистику, экспорт товаров из России, а также координировать реализацию проекта по строительству 38 логистических центров на всей территории России", - уточняется в сообщении.

Замглвы "Почты России" по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон стал руководителем блока почтового бизнеса и государственно-социальных услуг. Он будет отвечать за вопросы, связанные с работой с пенсионерами, переводом бумажной корреспонденции в цифровые каналы, а также с формированием центров притяжения на базе отделений почтовой связи в сельской местности. При этом Скатин и Мандрон сохранят свои текущие посты.

"Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу Сергей Малышев покидает предприятие. Он сконцентрируется на развитии собственных проектов", - отмечается в сообщении.

В "Почте России" также рассказали, что замглавы предприятия по почтовому бизнесу Инесса Галактионова перешла на должность советника генерального директора. Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов отметил, что благодаря усилиям Галактионовой на предприятии велась эффективная борьба с "серой" почтой, была налажена работа с издательским сообществом, кроме того "Почта России" приняла участие в пробной переписи населения.

"Мы высоко ценим ее профессионализм, поэтому после перехода на новое место работы она продолжит делиться с нами своим опытом на посту советника генерального директора" , - приводятся в сообщении слова Подгузова.

Ранее МТС сообщили о назначении Галактионовой на должность вице-президента оператора по продажам и обслуживанию. Представители МТС и "Почты России" пояснили ТАСС, что допускается совмещение должности вице-президента и советника в разных компаниях.