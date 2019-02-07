Ленобласть подпишет на форуме в Сочи соглашения по развитию портов на 100 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют заключить на форуме в Сочи около 20 соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Самые крупные контракты будут касаться развития портовой инфраструктуры в Приморске и Усть-Луге.

По словам Ялова, планируется подписание соглашения с ООО "Приморский универсально-перегрузочный комплекс". "Речь идет о сумме 90 млрд рублей инвестиций. Это многофункциональный портовый комплекс, там и уголь, и зерно, и контейнеры, генеральные грузы", - сказал он.

Второе соглашение по развитию портов будет подписано с компанией "Ультрамар", которая осуществляет комплекс услуг в сфере грузоперевозок и логистики минеральных удобрений в контейнерах из портов Санкт-Петербург и Усть-Луга. По словам Ялова, соглашение по проекту "Ультрамара" предполагает инвестиции в сумме 16 млрд рублей и создание почти 200 рабочих мест.

"Они уже реализуют этот проект в Вистино рядом с Усть-Лугой, фактически это развитие порта Усть-Луга на север. В 2017 году они получили земельный участок, и сейчас делают специализированный логистический комплекс по перегрузке удобрений", - отметил Ялов.

Вложения в развитие

Глава областного комитета экономического развития сообщил, что на форуме будут также подписаны соглашения по формированию лесопромышленного кластера, развитию пищевой промышленности, импортозамещению в сфере генетики для птицеводства, созданию нового производства автоприцепов и расширению складской инфраструктуры.

Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь за счет подписания соглашений в Сочи, Ялов не назвал, но сообщил, что он будет больше, чем в прошлом году. По итогам форума в 2018 году в экономику Ленинградской области было привлечено от 50 до 80 млрд рублей инвестиций.

Ялов также отметил, что в основном речь пойдет о развитии уже действующих в регионе производств. "Основные инвестиции совершают те компании, которые уже действуют на территории Ленинградской области - расширение производств и т. д. За счет Приморского УПК общий объем инвестиций по подписанным соглашениям будет больше, чем на форуме в прошлом году", - сказал он.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.