ЦБ обнаружил вывод активов из Банка торгового финансирования

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский Банк торгового финансирования (БТФ), у которого в сентябре 2018 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению БТФ в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки проведения операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования связанного с банком заемщика, не обладающего способностью исполнить свои обязательства", - уточнили в ЦБ.

Кроме того, временная администрация выявила признаки хищения денежных средств вкладчиков должностным лицом банка.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД России и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ с 28 сентября отозвал лицензию у Банка торгового финансирования в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, "дыра" в капитале БТФ (превышение обязательств над активами) составляет 537,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности, на 1 сентября 2018 года Банк торгового финансирования занимал 292-е место по величине активов в банковской системе РФ.