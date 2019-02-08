Bloomberg: турецкая компания в 2018 году закупила в Венесуэле золота на $900 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Турецкая компания Sardes в 2018 году импортировала из Венесуэлы золота на $900 млн, это вызвало недовольство Вашингтона. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его сведениям, фирма начала работать в январе 2018 года, и в этот же месяц она импортировала из Венесуэлы золота на $41 млн. Как отмечает агентство, "это была первая транзакция такого рода" между странами, согласно данным за последние 50 лет. Затем, в феврале компания закупила в Венесуэле золота еще на $100 млн и доставила его в Турцию. Как констатируется в материале, в конечном счете "Sardes вывезла драгоценного метала из страны на $900 млн".

В ноябре 2018 года США ввели санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Перед этим, как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп направил в Турцию своего представителя, который предупредил Анкару о необходимости прекратить закупки драгоценного металла в Венесуэле.

Агентство отмечает, что торговля золотом между странами по линии Sardes в ноябре была прекращена, однако "существуют другие возможности" для этого. В компании отказались от комментариев. В материале констатируется, что на данный момент невозможно отследить, как впоследствии распорядились золотом, закупленным в Венесуэле и доставленным в Турцию.

Как добавляется в публикации, это не первый раз, когда Турция играет роль стороны, позволяющей государствам, против которых действуют санкции США, обходить их, это потенциально подрывает усилия Вашингтона изолировать правительства стран, которые американская сторона считает враждебными или коррумпированными. "По словам двух чиновников США высокого ранга, Анкара часто испытывает терпение США, а альянс между двумя ключевыми союзниками по НАТО сейчас, по сути, распался", - говорится в материале.

В публикации приводятся слова официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркиса. "Президент Трамп выражал заинтересованность в наращивании торговли между США и Турцией, это направление может быть гораздо более выгодным, чем любое предложение [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - сказал он.

События в Венесуэле

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.