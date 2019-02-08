Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС будет скоро одобрено парламентом Ирана

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Парламент Ирана в ближайшее время ратифицирует соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Тегераном. Об этом в пятницу сообщил иранский посол в Москве Мехди Санаи в интервью телеканалу "Россия-24"

"Действительно [соглашение о ЗСТ] поступило в парламент Ирана. Еще внеочередной вид рассмотрения [договора]. Значит, совсем скоро уже получит одобрение", - сказал посол о ходе ратификации договора о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном.

По его словам, соглашение уже одобрено парламентами в России, Белоруссии и Казахстане. "В Иране, Армении и в Киргизии сейчас этот процесс идет", - добавил Мехди Санаи.

Он выразил надежду на скорейшее завершение этого процесса, добавив что это станет важным шагом не только в экономическом, но и в стратегическом плане. По мнению посла, нынешняя внешнеполитическая конъюнктура подталкивает страны к сближению, "Нам надо поднять уровень торговых отношений и с Россией, и с другими странами. Я очень надеюсь, даже уверен, что создание зоны свободной торговли Ирана с этими странами помогает в этом плане", - заключил дипломат.

Ранее МИД РФ сообщил, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и посол Ирана в Москве Мехди Санаи обсудили в четверг ход ратификации временного соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Тегераном.

Соглашение о ЗСТ призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В Москве документ был ратифицирован в ноябре прошлого года. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.