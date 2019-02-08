Прокуратура обязала судебных приставов заняться долгами за газ в Чечне

"Установлено, что в управление ФССП России по Чеченской Республике 1 ноября 2018 года поступило обращение ресурсоснабжающей организации по факту длительного неисполнения решений судов о взыскании задолженности за потребленный природный газ. Вместе с тем указанное обращение в установленный законом срок должностным лицом управления ФССП России по ЧР не рассмотрено, ответ заявителю не направлен", - говорится в сообщении.

ГРОЗНЫЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Чечни внесла представление руководству республиканского управления службы судебных приставов, после того как они не отреагировали вовремя на обращение поставщика газа в связи с длительным неисполнением решений судов о взыскании задолженности, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры региона.

Уточняется, что нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратуры, которая началась после того, как представители компании обратились в ведомство в январе 2019 года. В связи с произошедшим в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ ("Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан"). В адрес руководителя управления ФССП России по региону внесено представление с требованием устранить нарушение.

Название компании-поставщика газа не уточняется.

История вопроса

Ранее тема задолженности за газ в регионе широко обсуждалась в СМИ на фоне решения районного суда Грозного, который удовлетворил иск зампрокурора Чечни к компании "Газпром межрегионгаз Грозный" о списании дебиторской задолженности от реализации газа для населения в размере 9 млрд рублей как безнадежной к взысканию. Отмечалось, что долг образовался в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал жалобу на это решение. Как пояснил ранее ТАСС заместитель гендиректора компании Рустам Амерханов, суд обязал ее списать долги, однако сумма в 9 млрд рублей в решении инстанции не указана. Как и в релизе прокуратуры, где она ранее была приведена.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что "Газпром межрегионгаз Грозный" при поддержке региональных властей завершает инвентаризацию дебиторской задолженности в районах республики и проводит разъяснительную работу с населением. Он также отметил, что в решении суда Грозного сумма задолженности за газ не прописана.