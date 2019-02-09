Кабмин расширил границы двух территорий опережающего развития на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о расширении границ территорий опережающего социально-экономического развития "Приамурская" в Амурской области и "Николаевск" в Хабаровском крае. Документы опубликованы в субботу на сайте правительства.

"В целях реализации инвестиционного проекта по созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7200 колесных пар в год подписанным постановлением в границы ТОР "Приамурская" включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области", - говорится в пояснительной записке к первому постановлению.

Отмечается, что расширение "Приамурской" позволит привлечь около 170 млн рублей частных инвестиций и создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года, как ожидается, составят порядка 260 млн рублей.

"В границы ТОР "Николаевск" включены пять земельных участков, на которых планируется реализовать инвестиционный проект по восстановлению и развитию завода для ремонта и строительства судов", - сказано в пояснительной записке к другому документу. Уточняется, что это также позволит привлечь около 170 млн рублей инвестиций.

Территория опережающего развития "Приамурская" была создана в 2015 году, "Николаевск" - в 2017-м.