Вторичный рынок люксовых автомобилей в РФ за 2018 год вырос на 14%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем вторичного рынка люксовых автомобилей в России в 2018 году составил 1,9 тыс. единиц, что на 14% больше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

"По итогам 2018 года объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury в России составил 1,9 тыс. единиц. Это на 14% больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

В прошлом году россияне чаще всего покупали подержанные машины Bentley - 679 шт., что составляет более 35% от общего числа люксовых машин с пробегом. На второй строчке расположился автомобиль марки Mercedes-Maybach с результатом 591 шт., на третьей - Maserati, обладателями которых стали 259 покупателей. Также за год владельцами автомобилей с пробегом марки Rolls-Royce стали 193 человека, Ferrari - 76, Lamborghini - 40, а Aston Martin - 34.

Отмечается, что свыше 55% перепродаваемых люксовых автомобилей пришлось на Москву и Подмосковье (824 и 235 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга в прошлом году приобрели 180 таких машин.

Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край, автопарк которого пополнился 105 люксовыми автомобилями с пробегом. В Ростовской области обладателями таких машин стали 42 человека, в Чечне - 35, в Свердловской области - 30. В Ставропольский край и Воронежскую область отправились 24 и 22 экземпляра соответственно. В остальных же российских регионах этот показатель составил менее 20 единиц.

Эксперты "Автостата" отмечают, что рынок подержанных автомобилей люксового сегмента в России растет намного сильнее рынка новых машин такого класса, который в 2018 году показал рост на 1,6% - до 1,5 тыс. экземпляров.