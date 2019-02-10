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Посол РФ в Турции сообщил о первом решении по допуску российской мясной продукции

Алексей Ерхов добавил, что сейчас ведутся переговоры о том, как формализовать это решение
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© Виктор Драчев/ТАСС

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о достижении "первых позитивных результатов" в поставках российской мясо-молочной продукции на турецкий рынок.

"Есть первое решение о допуске российской мясной продукции на турецкий рынок в рамках выделенной квоты, но без пошлин. Сейчас ведутся переговоры о том, как формализовать это имеющееся решение. Я думаю, уже в ближайшие недели такие решения будут достигнуты. Это своего рода прорыв, мы, так сказать, прорываемся на турецкий рынок со своей продукцией, и это очень важно и здорово", - сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в рамках интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

Вопрос поставок российской мясной продукции в Турцию обсуждался представителями обеих стран с 2017 года. В августе 2018 года Россия прошла аттестацию на поставки говядины на турецкий рынок.

Теги
ТурцияРоссияЕрхов, Алексей Владимирович
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