Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2018 году сократилась на 59%, до 29,3 млрд руб.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобытчика "Полюс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась в 2018 году по сравнению с показателем предыдущего года в почти 2,5 раза, до 29,27 млрд рублей, следует из материалов компании.

Прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила $28,2 млрд, что на 60% меньше, чем годом ранее. Выручка "Полюса" за отчетный период выросла на 16%, до 184,69 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 19%, до 118,38 млрд руб.

В долларовом выражении скорректированная EBITDA компании выросла на 10%, до $1,86 млрд, скорректированная чистая прибыль - на 31%, до $1,326 млрд. Выручка "Полюса" в 2018 году увеличилась по сравнению с показателем 2017 года на 7%, до $2,915 млрд.

Капитальные затраты "Полюса" в 2018 году снизились на 8,5%, до $736 млн. В 2019 году капвложения на всех активах, как ожидается, составят $725 млн, что выше предыдущего прогноза в $650 млн. Это отражает перенос капзатрат 2018 года, связанных с рекалибровкой проектов развития действующих активов и закупок горной техники на Олимпиаде и Благодатном, а также с задержкой сооружения ряда инфраструктурных объектов на Наталке.

Чистый долг "Полюса" на конец 2018 года вырос до $3,086 млрд против $3,077 млрд на конец 2017 года. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA, тем не менее, уменьшилось с 1,8х до 1,7х с связи с ростом скорректированного показателя EBITDA в отчетный период. Общие денежные затраты компании в 2018 году снизился до $348 на унцию, по преимуществу в результате увеличения производства и реализации программ по сдерживанию инфляции издержек, следует из сообщения компании.

Рекомендация по дивидендам

Совет директоров "Полюса", как сообщает компания, намерен рекомендовать выплатить дивиденды за второе полугодие 2018 года в объеме $296 млн. Таким образом, дивиденды могут составить $2,2 на одну обыкновенную акцию компании. Как ожидается, общая сумма дивидендов за 2018 год будет равна $560 млн.

Закрытие списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, ожидается в мае 2019 года.

Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает выплаты за 2017-2018 годы на уровне 30% от EBITDA, или $550 млн (в зависимости от того, какой из показателей выше).

О компании

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республики Саха (Якутия). В 2018 г. компания добыла 2,4 млн унций золота.

Основной акционер "Полюса" - компания PGIL (82,44%), бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид.