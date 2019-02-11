ЦБ 7 февраля купил валюту для Минфина на 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей с расчетами 8 февраля (фактически - 7 февраля). Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Минфин с 7 февраля до 6 марта направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит 9,7 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам и выходит с ними на открытый рынок.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошлом году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).