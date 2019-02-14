Производство золота в России в 2018 году выросло до 314,42 т

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Производство золота на аффинажных предприятиях России по итогам 2018 года составило 314,42 т, сообщается в материалах Минфина России. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 2,5%.

В том числе добыча золота за отчетный период возросла на 4,1% и достигла 264,41 т, вторичный выпуск снизился на 5,6%, до 34,57 т. В то же время производство попутного золота сократилось на 5,9%, до 15,44 т.

Производство серебра в России в прошлом году выросло на 7,2%, до 1119,95 т, в том числе добыча металла увеличилась на 1,2%, до 498,66 т, вторичное производство - на 26,2%, до 310,82 т. Производство попутного серебра увеличилось на 1,8%, до 310,47 т, отмечает Минфин.