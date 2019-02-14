Доля выпуска гражданской продукции на рязанских предприятиях ОПК достигает 15%

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Доля производства продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Рязанской области достигает 15%. Власти видят перспективы в развитии экспорта выпускаемых военными заводами электрозарядных станций и медоборудования, сообщил ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Доля производства гражданской продукции в ОПК пока не большая, на всех предприятиях она разная, от 4 до 15% по прошлому году", - сказал губернатор.

По мнению Николая Любимова, увеличить объем производства, а, главное, сбыт гражданской продукции предприятия ОПК смогут за счет развития экспорта. Для этого заводам необходима помощь головных предприятий, холдингов и госкорпораций, в которые они входят, в части согласования разрешительной документации.

"У гражданской продукции есть экспортный потенциал, и внутренние ресурсы в холдингах в этом отношении есть. Региональная власть также готова поддерживать выпуск такой продукции, как зарядные устройства для электромобилей. Это можно сделать с помощью кооперации с нашими АЗС, устанавливая это оборудование, и потом стимулировать применение электрокаров путем введения льгот на транспорт. Можно закупать медицинское оборудование, которое производят наши предприятия ОПК", - рассказал Любимов.

В декабре 2016 года президент РФ поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%.

Как сообщалось ранее, Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ) с 2016 года выпускает электрозарядные станции, тестирование которых проводилось в разных регионах страны.

Кроме того, в области при участии белорусских и китайских инвесторов создается производство электрокаров.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.