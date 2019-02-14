Google вложит за год более $13 млрд в свои центры обработки данных и офисы в США

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Компания Google приняла решение инвестировать в этом году более $13 млрд в строительство новых и модернизацию действующих центров обработки данных и офисов на территории Соединенных Штатов. Как сообщил в среду генеральный директор Google Сундар Пичаи, задача состоит в том, чтобы расширить географию своего присутствия до 24 штатов страны.

"Сегодня мы объявляем об инвестировании свыше $19 млрд в течение 2019 года в центры данных и офисы в США, это расширение коснется 14 штатов. Новые инвестиции позволят нам нанять десятки тысяч сотрудников и обеспечить занятостью более 10 тыс. строителей в Небраске, Неваде, Огайо, Техасе, Оклахоме, Южной Каролине и Вирджинии. С учетом этих инвестиций у Google появится свой дом в совокупно 24 штатах, включая центры обработки данных в 13 сообществах", - уточнил Пичаи, отметив, что его компания второй год подряд наращивает обороты в большей степени за счет районов США вне севера Калифорнии, где расположена штаб-квартира "поисковика".

Пичаи напомнил, что в прошлом году компания инвестировала на те же цели более $9 млрд. Расширение деятельности Google в Соединенных Штатах позволило временно трудоустроить свыше 10 тыс. человек. Компания считает верным курс, позволяющий совмещать стимулирование создания новых рабочих мест с совершенствованием товаров и услуг, предназначенных для людей и предприятий.

Корпорация Alphabet, владеющая в том числе Google, в начале февраля отчиталась по итогам четвертого квартала о выручке в размере 39,2 млрд долларов, что превысило ожидания аналитиков. По сравнению с последним кварталом 2017 года, показатель выручки увеличился на 21,5%. Корпорация также зафиксировала прибыль в размере $8,9 млрд ($12,77 в расчете на акцию). По итогам четвертого квартала 2017 года Alphabet понесла убытки в размере чуть более $3 млрд ($4,35 на акцию).

Google - публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).