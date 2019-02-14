Минсельхоз: структура экспорта АПК должна учитывать особенности потребления за рубежом

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ считает необходимым изменить структуру экспорта АПК с учетом особенностей потребления продуктов питания на рынках зарубежных стран. Об этом в ходе выступления на Российском инвестиционном форуме сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.

"На зарубежных рынках другая структура питания, другой спрос у покупателей и, соответственно, им нужна другая продукция, которую мы на внутренний рынок ранее не производили. Это касается всех групп товаров", - сказал он.

Левин отметил, что зерновая группа составляла не менее 40% в общем объеме экспорта все последние годы. "Мы, конечно, будем продолжать наращивать ее поставки на мировой рынок, но за счет одной пшеницы мы не добьемся показателя экспорта в $45 млрд, поэтому нам надо существенно перестраивать структуру своего экспорта. Это и есть основной объем нашей работы в настоящее время с регионами", - указал он.

По мнению замминистра, одним из основных драйверов роста экспорта должна стать масложировая отрасль, в производстве которой также должны произойти серьезные технологические изменения. Кроме того, отметил чиновник, должно произойти расширение номенклатуры экспортируемых зернобобовых в пользу бобовых культур. Также необходимо расширить производство и продажи продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, что будет способствовать увеличению добавленной стоимости продукции, считает Левин. "Мы являемся одним из мировых лидеров по объемам поставки сельхозпродукции на экспорт, но, безусловно, очень сильно отстаем от мировых лидеров по удельной стоимости одной тонны продукции", - сказал он, отметив, что отставание достигает более чем четырех раз.

Еще одной проблемой, по мнению Левина, является непрозрачная структура экспорта с точки зрения регионов. "У нас основной экспорт идет через два региона - Москву и Краснодарский край, я имею в виду по данным Федеральной таможенной службы. При этом регионы, естественно, считают производство экспортной продукции по своим предприятиям, которые являются резидентами этих регионов", - отметил он. Замминистра подчеркнул необходимость создания прозрачной и понятной и для регионов, и для федерального правительства системы отчетности, из которой вытекают меры господдержки, которую будут получать регионы.

Он добавил, что сейчас Минсельхоз работает над решением этой задачи.