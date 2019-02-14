Рязанская область получит 6,2 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей из федерального бюджета выделено Рязанской области на реализацию нацпроектов. Объем финансирования из регионального бюджета превысит 2 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Николай Любимов.

"В 2019 году в регион из федерального бюджета на национальные проекты поступит 6,2 млрд рублей. Объем средств регионального бюджета на указанные цели составит 2,1 млрд рублей. Все запланированные на 2019 год мероприятия национальных проектов будут обеспечены финансовыми средствами в необходимом размере", - сказал он.

Среди крупных проектов, которые в ближайшее время будут реализованы в рамках нацпроектов - завершение строительства больницы скорой медицинской помощи в Рязани, строительство онкодиспансера, спортивных комплексов, крытых катков, детских садов и школ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.