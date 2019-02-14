ФАС выявила картельный сговор двух крупных нефтяных трейдеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в отношении двух крупных нефтяных трейдеров. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"Мы возбудили дело о картельном сговоре в отношении двух крупных нефтяных трейдеров - АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл". Начали расследование дела в 2018 году, сейчас мы пришли к логическому завершению", - сказал Тенишев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, компании участвовали в торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. "Минимум 10% бензина, нефтепродуктов должны продаваться на бирже, то есть биржевая торговля должна служить неким индикатором рыночных цен. И недобросовестные, на наш взгляд, трейдеры путем различных манипуляций, путем картельного сговора на этих торгах вот эти цены повышали", - пояснил начальник управления.

Данное дело о "бензиновом картеле" будет не последним, добавил Тенишев. "Это будут крупные дела, и не в отношении двух предпринимателей, у которых три бензоколонки, а компаний федерального масштаба, которые влияли либо на рынки регионов, либо на рынки РФ в целом", - отметил он.