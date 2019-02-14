Никитин: затраты на цифровизацию в Новгородской области в 2018 году окупились пять раз

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сто миллионов рублей, заложенные в бюджете Новгородской области на цифровизацию региона в 2018 году, позволили, по предварительным данным, сэкономить около 500 млн рублей. Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Никитин, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области первыми цифровизацию ЖКХ тестировали государственные учреждения. В них устанавливалась умная система контроля приборов учета коммунальных услуг.

"Мы получили эффект с этих 100 млн рублей [заложенных в бюджете], минимум 500 млн сразу и это только, что называется, сливки сняли, то есть еще без глубокой обработки данных", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что бюджет цифровизации Новгородской области к 2018 году вырос в 20 раз. "С 5 млн рублей до 100 млн рублей в год - это тот максимум, который мы смогли в 2018 году найти, учитывая социальные проблемы, которые есть в регионе", - сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.