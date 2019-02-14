Хлебобулочный завод за 4 млрд рублей появится в Подольске в 2020 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Булочно-кондитерский комбинат (БКК) "Коломенский" намерен инвестировать 4 млрд руб. в предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Подольске, старт производства намечен на второй квартал 2020 года.Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент компании Sminex (основной акционер и инвестор БКК "Коломенский") Алексей Тулупов в рамках Российского инвестиционного форума.

"В 2019-2020 годы "Коломенский" будет реализовывать на территории Московской области (г. Подольск) инвестиционный проект по строительству нового современного хлебобулочного и кондитерского производства. Общий объем инвестиций в проект превысит 4 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Новый завод общей площадью 40 тыс. кв. м создаст 1,4 тыс. рабочих мест. Старт производства запланирован на второй квартал 2020 года.

ЗАО БКК "Коломенский" является правопреемником Хлебозавода № 15, который был пущен в эксплуатацию 24 декабря 1956 году. "Коломенский" входит в число ведущих хлебопекарных компаний России (седьмое место по обороту) и является одним из лидеров рынка Москвы (второе место по обороту). Компания работает со всеми крупнейшими сетями России, география поставок охватывает всю страну, а также дальнее и ближнее зарубежье. Под маркой "Коломенское" выпускается 35 наименований хлебобулочной продукции. За 2018 год выручка компании увеличилась по сравнению с предыдущим годом более чем на 30%, достигнув показателя 6,5 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.