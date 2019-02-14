Минкомсвязь: вопрос с отменой роуминга между РФ и Белоруссией должны решать лидеры стран

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Решить вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией на министерском уровне не удается, его следует передать на уровень премьер-министров или руководства стран. Об этом рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Переговоры [об отмене роуминга с Белоруссией] идут непросто. К сожалению, белорусская сторона прислала нам ответные предложения, серьезно скорректировав наш план, который ведет, по нашим оценкам, к снижению цен на 25-30%, но не приводит к отмене роуминга в нашем понимании - к бесплатным входящим звонкам для российских абонентов в Белоруссии и, соответственно, белорусских в России", - сказал Носков.

"Пока, к сожалению, договориться не можем. По нашему плану российские операторы готовы действовать. Сейчас, видимо, будем инициировать вынесение переговоров на более высокий уровень - на уровень председателей правительства или руководителей стран. На министерском уровне, похоже, не удается договориться", - добавил министр.

В декабре Носков говорил, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года. Это произойдет в том случае, если тарифы по пропуску трафика на сети операторов Белоруссии будут снижены до российского уровня.

Носков отмечал, что на данный момент тарифы на интерконнект (межсетевая связь между операторами) в Белоруссии являются самыми высокими в СНГ и составляют около 30 центов за минуту, у российских мобильных операторов - от 14 до 19 центов за минуту. Таким образом, полная отмена роуминга без выравнивания ставок на интерконнект может привести к экономическим потерям в 1,5-2 млрд рублей ежегодно для каждого российского оператора связи.

Стороны планировали договориться выровнять ставку уже в феврале 2019 года. А после этого, в мае 2020 года, - внести изменения в соглашение между российскими и белорусскими операторами связи, которое будет предусматривать снижение тарифов для конечных пользователей.