Власти Вологодской области рассчитывают на создание ТОР в Соколе в 2019 году

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области рассчитывают на придание в 2019 году статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) промышленному моногороду Сокол. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Олег Кувшинников.

"В Вологодской области четыре моногорода, одни из самых крупных - Череповец и Сокол. В Череповце ТОР создано в 2017 году и успешно развивается, уже девять резидентов. По Соколу заявка рассматривается Минэкономразвития, но, к сожалению, пока на уровне первого вице-премьера Антона Силуанова создание новых ТОР приостановлено, но я надеюсь, что по Соколу мы работу завершим в этом году. Очень надеюсь, что все-таки будут открыты ворота для тех моногородов, где есть условия для создания мощных индустриальных площадок", - сказал он.

По его словам, в остальных монопрофильных территориях области, в поселках Сазоново и Красавино, - ТОР создаваться не будут. Совместно с командой "Сколково" готовится план мероприятий по выводу этих территорий из кризиса.

"Рассматривается создание там цикла переработки продукции с высокой добавленной стоимостью для создания новых рабочих мест, ТОР там мы не планируем. Инвесторы уже есть и в Соколе, и в Сазоново, и в Красавино, работают и создают новые рабочие места, проекты для диверсификации экономики этих моногородов в стадии проработки Корпорацией развития Вологодской области", - добавил губернатор.

Правительство региона в ноябре 2018 года подало заявку на создание ТОР в Соколе, администрация города подобрала пять резидентов, которые намерены реализовать проекты на общую сумму 1,8 млрд рублей. Моногород Сокол - третий город по величине в области после Вологды и Череповца, в нем проживают около 37 тыс. человек. Город находится на пересечении трех важнейших транспортных артерий: Северной железной дороги, реки Сухоны и федеральной трассы М-8 Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. В его черте расположены железнодорожные станции "Сухона" и "Печаткино" Северной железной дороги, речной порт.

Одним из якорных резидентов ТОР Соколов рассматривается проект строительства первого в России завода по производству современного строительного материала - CLT-панелей. Проект оценивается в 1,2 млрд рублей, его реализует компания Segezha Group (АФК "Система"). Строительство планируется начать в 2019 году.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.