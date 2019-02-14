Сбербанк может реструктурировать долг Utair

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает возможность реструктуризации долга авиакомпании Utair, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Пока находимся в очень конструктивном диалоге. Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию. Представлен план реструктуризации этого долга под план вывода компании из кризиса. Если мы увидим, что там все хорошо, то, я думаю, мы пойдем навстречу компании и реструктурируем долг", - сказал Греф, подчеркнув, что у Сбербанка нет планов банкротить компанию.

Utair, четвертая по величине авиакомпания в России (после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний"), в настоящее время испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам нескольких банков, выданным в 2015 году, перевозчик должен 15,4 млрд и 23,7 млрд рублей. По первому кредиту Utair допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.