"Газпром нефть" заключила специнвестконтракт на создание производства катализаторов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Газпромнефть - Каталитические системы" (структура "Газпром нефти") в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключила специнвестконтракт (СПИК) по созданию и освоению производства катализаторов, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения. Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев.

"Продукция, которая будет производиться (в рамках СПИК - прим. ТАСС), сможет на равных конкурировать с импортными аналогами на внутреннем и международном рынках в сегменте, который еще недавно критически зависел от импорта. Для производства катализаторов будет применяться российская гелиевая технология, не имеющая аналогов в мире. После запуска производства планируется, что совокупный объем произведенной продукции в рамках специнвестконтракта составит свыше 100 тысяч тонн, причем часть пойдет на экспорт", - сказал глава Минпромторга на церемонии подписания.

"Мы первыми в России создаем масштабное производство современных каталитических систем для нефтепереработки, которое будет работать на основе отечественных технологий. В партнерстве с российскими учеными "Газпром нефть" обеспечит выпуск продукции, превосходящей по своим характеристикам мировые аналоги. Новое производство будет ориентировано не только на внутренний рынок, но и сможет представить качественные российские каталитические системы зарубежным потребителям. Большую роль в создании этого направления играет системная поддержка, которую государство оказывает значимым инновационным проектам", - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает обязательства "Газпром нефти" по строительству и организации работы современного комплекса производства отечественных катализаторов в Омске, а также гарантирует проекту стабильность налоговых и регуляторных условий со стороны государства. Комплекс мощностью 21 тыс. тонн катализаторов в год обеспечит независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков, создаст возможности экспорта продукции и сформирует новые высокотехнологичные рабочие места в регионе. Как уточнил Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24", запуск производства катализаторов запланирован на первый квартал 2021 года.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

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