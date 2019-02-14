Тele2 инвестирует более 500 млн рублей в сотовую инфраструктуру Ивановской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ивановской области и компания Тele2 в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в четверг подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи объемом 524 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

"Общий объем инвестиций, которые Tele2 направит в сотовую инфраструктуру региона за 2018-2019 годы, составит 524 млн рублей. Это позволит развернуть сети 4G/3G/2G на территории, где проживает более 98% населения Ивановской области", - говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.