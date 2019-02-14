Медведев поддержал идею о налоговых послаблениях для компаний, развивающих ПТУ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о налоговых вычетах для компаний, которые участвуют в развитии среднего профессионального образования.

"Я поддерживаю идею совершенствования законодательства, касающегося и среднего профессионального образования, и налоговых послаблений, которые здесь могут быть, налоговые вычеты", - заявил он на пленарном заседании Российского инвестиционного форума.

Он напомнил, что когда 10 лет назад начиналась реформа профтехучилищ, государство не знало, откуда взять на нее деньги. "Но потом стало понятно: если мы в этой реформе не заинтересуем собственно сам бизнес, эта реформа обречена на провал, - сказал премьер. - И там, где бизнес пришел в среднее профессиональное образование, это образование [стало] очень высокого уровня, можно считать, мирового уровня".

Медведев также подчеркнул, что государство не может при принятии решений о поддержке отдавать приоритет тем компаниям, которые платят больше налогов. "Если мы будем ориентироваться только на тех, кто платит налоги, то тогда государственная поддержка сконцентрируется только вокруг "Газпрома" и "Роснефти", - сказал он. - Нам этого не надо, они и без нас проживут неплохо". "Здесь нужно баланс искать", - подчеркнул глава кабмина.

В завершение своего выступления на заседании Медведев поздравил его участников с Днем святого Валентина, который отмечается в четверг. По его словам, несмотря на разное отношение в обществе к этой дате, "любовь - очень важная часть нашей жизни".