"Русснефть" отмечает риск потери Россией доли на рынке нефти, если ОПЕК+ продлится 3-5 лет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Риск потери доли на мировом рынке нефти для России вследствие реализации сделки ОПЕК+ по сокращению добычи может возникнуть только в долгосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума высказал глава "Русснефти", входящей в группу "Сафмар", Евгений Толочек.

"В ближайшей перспективе вряд ли. В долгосрочной перспективе возможно. Пустое место будет заполняться, если ограничения будет действовать еще 3-5 лет, то это возможно. Какие-то сегменты рынка Россия может потерять", - сказал Толочек.