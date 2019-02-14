{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Русснефть" отмечает риск потери Россией доли на рынке нефти, если ОПЕК+ продлится 3-5 лет

Глава компании Евгений Толочек считает, что пустое место будет заполняться

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Риск потери доли на мировом рынке нефти для России вследствие реализации сделки ОПЕК+ по сокращению добычи может возникнуть только в долгосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума высказал глава "Русснефти", входящей в группу "Сафмар", Евгений Толочек.

"В ближайшей перспективе вряд ли. В долгосрочной перспективе возможно. Пустое место будет заполняться, если ограничения будет действовать еще 3-5 лет, то это возможно. Какие-то сегменты рынка Россия может потерять", - сказал Толочек.

Теги
Россия
Алекперов: сокращение добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+ не приведет к потере рынков
Глава "Лукойла" также сообщил, что компания к концу марта выйдет на уровень сокращения добычи в 47 тыс. баррелей в сутки
Читать полностью