РНКБ откроет около 100 точек обслуживания в отделениях "Почты Крыма"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма РНКБ откроет до 100 точек обслуживания в отделениях "Почты Крыма". Об этом журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

"Мы планируем открыть до 100 точек банковского обслуживания в отделениях "Почта Крыма". Сейчас мы на первом этапе запускаем пилот, это I квартал, начало II квартала. В 12 точках в разных форматах открываем обслуживание для населения в отдаленных районах Крыма. В целом проект затронет порядка 350 тыс. жителей отдаленных районов", - сказал Якунин.

Он уточнил, что 100 точек планируется открыть в ближайшие три года.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 750 банкоматов, более 10 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тыс. корпоративных клиентов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.