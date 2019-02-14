Сумма инвестиций в Ленинградскую область по соглашениям в Сочи превысит 127 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций, которые поступят в экономику Ленинградской области по итогам соглашений, подписанных на Российском инвестиционном форуме, превысит 127 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор Александр Дрозденко на полях форума в Сочи.

"У нас сегодня 127 млрд рублей по соглашениям. Мы бьем свой рекорд - у нас на прошлом Сочи было 50 млрд рублей, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - 90 млрд рублей, сейчас 127. Это впервые в истории Ленинградской области", - сказал Дрозденко.

Самые крупные контракты касаются развития портовой инфраструктуры в Приморске и Усть-Луге. Ленинградская область заключила в четверг стратегическое соглашение о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса "Приморский универсально-перегрузочный комплекс". Инвестиции в проект составят 90 млрд рублей.

Крупное соглашение на 6,8 млрд рублей область подписала с АО "Вагонная ремонтная компания - 1" о строительстве вагонного ремонтного депо. Подписаны также соглашения по формированию лесопромышленного кластера, развитию пищевой промышленности, импортозамещению в сфере генетики для птицеводства, созданию нового производства автоприцепов и расширению складской инфраструктуры. Всего в планы Ленинградской области на форуме включено около 20 соглашений.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.