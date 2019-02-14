РЖД и Ростех создадут инновационные продукты для железнодорожной отрасли

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. РЖД, госкорпорация "Ростех" и ВЭБ.РФ на полях Российского инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве в сфере создания отечественной высокотехнологичной продукции для железнодорожной отрасли. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

В подписании документа принимали участие председатель правления РЖД Олег Белозеров, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"В ходе сотрудничества будет сформирован портфель продуктов и решений радиоэлектронного кластера госкорпорации "Ростех", которые могут быть использованы ОАО "РЖД", и разработаны дорожные карты для создания и локализации высокотехнологичных продуктов для железнодорожной отрасли. Соглашение подразумевает финансово-экономическую экспертизу инвестиционных проектов и проработку привлечения финансирования со стороны ВЭБ.РФ", - отмечается в пресс-релизе.

В РЖД подчеркнули, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества могут стать российские разработки в области автоматизированных систем управления, IT и телекоммуникационного оборудования. Созданные решения будут обладать экспортным потенциалом и продвигаться на внешние рынки.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.