В Симферопольском районе Крыма создадут логистический комплекс стоимостью 1 млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля./ТАСС/. Логистический комплекс на площади около 6 га стоимостью 1 млрд рублей планируется создать в Симферопольском районе Крыма. Соответствующее соглашение подписали в четверг глава республики Сергей Аксенов и директор по проектам ООО "РС-Инвест" Алексей Асташин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба главы Крыма.

"Подписано соглашение о взаимодействии в сфере реализации инвестиционного проекта "Логистический комплекс" между Советом министров Республики Крым и ООО "РС-Инвест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей, планируется создание не менее 50 рабочих мест.

В пресс-службе Корпорации развития Республики Крым ТАСС уточнили, что логистический комплекс будет создан в селе Доброе Симферопольского района. Земельный участок будет выделен в аренду на предполагаемый срок в 49 лет.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.