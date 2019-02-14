При строительстве Жатайской судоверфи в Якутии появится около 750 рабочих мест

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Порядка 750 рабочих мест будет создано при строительстве Жатайской судоверфи в Якутии, начало которого ожидается весной 2019 года. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономики региона Майя Данилова.

Проект, который рассчитан на 2019-2021 годы, позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии. По данным компании, средний возраст ее судов составляет 35 лет. "По проекту ожидается создание 750 рабочих мест", - сказала Данилова.

Ранее сообщалось, что реализация проекта позволит строить около десяти речных судов, модернизировать еще шесть судов, а также утилизировать не мене двух судов в год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Ожидается, что Якутия получит на строительство судоверфи около 4,2 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме этого, власти региона планируют расширить границы территории опережающего развития (ТОР) "Индустриальный парк "Кангалассы" на акционерное общество "Жатайская судоверфь".

Ленское объединенное речное пароходство (в собственности правительства Якутии) выполняет пассажирские и грузовые перевозки на внутренних речных и морских путях. На балансе пароходства более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. т. Жатайский судоремонтно-судостроительный завод был построен в 1943 году.

Проект создания ТОР "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. В индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангалассы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.