Дитрих: проекты с частными инвестициями будут приоритетными для магистрального плана

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Транспортные проекты, обеспеченные частными инвестициями за счет собственных или привлеченных средств компаний, будут иметь приоритет при включении в транспортную часть комплексного плана модернизации инфраструктуры. Об этом в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Одним из важных критериев включения новых [транспортных] проектов в комплексный план и прохождения процедуры ранжирования будет привлечение частных, заемных инвестиций в реализацию этих проектов. И те, кто будут готовы такое финансирование предоставить, софинансируя [проект] за счет собственных или привлеченных [средств], будут, конечно, получать приоритеты при рассмотрении о включении в комплексный план", - рассказал министр.

Он напомнил, что при отборе проектов в магистральный план применяется методика ранжирования. При этом список проектов может меняться.

"Какие-то из проектов, ранее запланированные на 2020-2022 годы, будут из этого списка выбывать, какие-то проекты, которые сегодня "в подвале", будут в плане появляться. Это работа, которая будет проводиться постоянно", - отметил Дитрих.

Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года составит порядка 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета РФ, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ.

В комплексный план, утвержденный распоряжением правительства, включены девять федеральных проектов, направленных на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.