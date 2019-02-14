Керченский металлургический завод займется выпуском продукции для нефтегазовой отрасли

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Сборочное производство по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли планируется создать на базе Керченского металлургического завода. Соглашение о взаимодействии завода и ООО "Энергомаш" подписали в четверг глава республики Сергей Аксенов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба главы Крыма.

"Совместная рабочая группа займется вопросами создания на базе Керченского металлургического завода сборочного производства по разработке и изготовлению узлов и компонентов для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.

В частности, планируется организация сборки газо- и нефтеперекачивающих агрегатов, турбокомпрессоров, газогенераторов мощностью в 1 МВт, дизельных двигателей, а также реализация совместного инвестиционного проекта, расширение литейного производства и видов продукции, выпускаемой заводом.

Керченский завод специализируется на производстве стрелочных переводов, стальной эмалированной посуды, пластмассовых и резинотехнических изделий для железнодорожного транспорта. Мощности завода позволяют производить в год до 4, 3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды. ООО "Энергомаш" расположено в Тульской области и занимается изготовлением газомоторных компрессоров, турбокомпрессоров и запасных частей к ним.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.