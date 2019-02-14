СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. "Евроцемент груп" приобретет 1 тыс. грузовиков на газомоторном топливе у "КамАЗа" до 2022 года. Соответствующее соглашение о сотрудничестве компаний было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщается в пресс-релизе "КамАЗа".

"Сегодня мы подписали рамочное соглашение, по которому до 2022 года приобретем тысячу автомобилей "КамАЗ" на газомоторном топливе. Таким образом, мы удешевляем доставку стройматериалов для наших клиентов. Кроме того, важным аспектом применения газомоторного топлива является его меньшее воздействие на окружающую среду" - цитирует пресс- служба слова гендиректора "Евроцемент груп" Михаила Скорохода.

Глава "КамАЗа" Сергей Когогин в свою очередь отметил, что парк автотехники "КамАЗа", работающей на природном газе, в России превысил 7,5 тыс. За эти годы компания детально отработала технологию сервиса, а обширная дилерская сеть готова обслуживать газовые автомобили на территории всей страны.