Кабмин рассмотрит просьбу нефтяников увеличить компенсацию в рамках налогового маневра

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Предложение представителей нефтяной отрасли РФ увеличить компенсацию в рамках налогового маневра за поставки топлива на внутренний рынок будет рассмотрено в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы совсем недавно с нефтяниками поговорили, "сверили часы", выслушали все их опасения. Есть конкретные предложения - чуть добавить эту демпферную акцизу, совсем чуть-чуть. Мы на следующей неделе еще раз проведем все расчеты, сверим, потому что у нас между различными ведомствами есть противоречия", - сказал Козак.

К 2024 году в России должен завершиться налоговый маневр в нефтяной отрасли, в рамках которого будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрены демпфирующие механизмы. Например, государство будет компенсировать компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной ценой. Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.