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Российский инвестиционный форум - 2019

Северный широтный ход - 2 увеличит перевозки по Северному морскому пути

Проект предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта Северного широтного хода - 2 (СШХ-2), предполагающего строительство железной дороги Бованенково - Сабетта на Ямале, поможет увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути. Такое мнение высказал в четверг губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Северный широтный ход - 2... наш следующий проект. Мы решили, что СШХ несет определенный успех, поэтому надо его продолжать, назвали "СШХ-2" проект", - сказал Артюхов, выступая на панельной сессии "Транспорт России: Обеспечение развития магистральной инфраструктуры как основа роста экономики" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн. По словам губернатора, задача сложная, но СШХ-2 "позволит добавить силы на Северный морской путь, дать загрузку".

Проект СШХ-2 предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичРоссийский инвестиционный форум - 2019
Российский инвестиционный форум - 2019
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