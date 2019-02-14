Ингушетия подписала в Сочи соглашение о создании центра производства мясных полуфабрикатов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии подписали на инвестиционном форуме в Сочи соглашение с ООО "Кеббс" по строительству в регионе полуавтоматизированного производственного центра изготовления мясных полуфабрикатов, сообщил ТАСС директор предприятия Магомед Мальсагов.

"Мы подписали соглашение с республикой, в рамках которого получим инвестицию в размере 300 млн рублей. На эти средства мы создадим в республике полуавтоматизированный производственный центр, в котором мы будем производить полуфабрикаты, преимущественно это будут мясные заготовки на специальных шампурах для приготовления на гриле. Закупать мясо мы планируем у местных фермеров", - сказал Мальсагов.

По его словам, предприятие полностью обеспечит потребности внутреннего рынка в полуфабрикатах, а при выходе на полную мощность, позволит увеличить объем экспорта сырья и готовых полуфабрикатов из республики в другие регионы.

"Мы планируем также наладить производство и розлив морсов, соков, хлеба и лаваша. Все это будет делаться в промышленных масштабах, а продукцию мы будем поставлять в общепит <...> Но важно, что наш бизнес ориентирован не на нас самих, а на экономику республики", - отметил директор ООО "Кеббс".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.