Аэропорт Соколовка в Коми может стать авиахабом между европейской и азиатской частями РФ

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Соколовка в Республике Коми, который планируется построить в рамках подписанных соглашений с АО "ВЭБ Инфраструктура" и "Новапорт Холдингом", имеет важнейшее значение для Северо-Запада и России в целом и может стать авиахабом на границе между европейской и азиатской частями РФ. Об этом рассказал в интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Сергей Гапликов.

Проект предполагает перенос действующего аэропорта в центре Сыктывкара в местечко Соколовка, в 18 км от города. Это необходимо из-за высокого износа действующего аэропорта, для соблюдения экологических требований и безопасности авиаперевозок, из-за потребности в расширении инфраструктуры.

"Проект [аэропорта Соколовка] <...> имеет высокое значение как для Республики Коми, так и для Северо-Запада и России в целом. Новый аэропорт Соколовка, который мы планируем построить, имеет перспективы стать авиахабом на границе европейской и азиатской части России", - рассказал ТАСС руководитель республики.

По его словам, правительство региона обратилось с предложениями по участию в проекте на федеральный уровень. Представлена заявка в Минтранс России по включению проекта в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года". "Сейчас проектная организация готовит технико-экономическое обоснование, которое подтвердит необходимую сумму федерального финансирования на реконструкцию ВВП, рулежки, объектов авиационной безопасности. В настоящее время идет предпроектная подготовка. Предполагается, что начало строительства начнется в 2021 году", - сказал Гапликов.

По его мнению, сотрудничество региона по этому проекту с АО "ВЭБ Инфраструктура" и ООО "Новапорт Холдинг" позволит создать условия для осуществления планов. Обе компании имеют богатый опыт участия в подготовке и реализации проектов развития региональных аэропортовых комплексов, что позволит обновить, развить и осовременить аэропортовую инфраструктуру в Сыктывкаре, и других городах республики. "Реализация проекта существенно повысит транспортную доступность Республики Коми, качество жизни в наших северных широтах, а также даст импульс дальнейшему развитию транспортного комплекса, туристической индустрии, новых производств и экономики в целом", - подытожил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что на форуме в Сочи правительство региона и АО "ВЭБ Инфраструктура" заключили соглашение о создании концепции нового аэропорта. По оценке экспертов, пассажиропоток в Соколовке превысит действующий вдвое до 900 тыс. человек в год, объем обработки грузов и почты - вдвое до 3 тыс. тонн в год.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.