Успешные инновационные компании в Ростовской области получат господдержку

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Частные высокотехнологические компании Ростовской области, имеющие высокий инновационный потенциал, получат дополнительную поддержку регионального правительства и Минэкономразвития страны. Соответствующее соглашение подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Ростовской области Василий Голубев и заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков.

"Соглашение будет действовать в рамках проекта "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров" - "Региональные чемпионы". Участником проекта, который реализуется на период с 2019 по 2025 годы, смогут стать зарегистрированные в донском регионе частные компании с высокой инновационной активностью и выручкой от 50 млн рублей. Ожидаемый экономический эффект - рост не только выручки, но и объема экспорта компаний-участников проекта", - сказали в пресс-службе главы региона.

"Проект "Региональные чемпионы", включенный в "Стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года", может значительно ускорить развитие компаний до уровня значимых игроков на федеральном рынке. Уже с этого года начнем выращивать своих чемпионов. Методическую помощь на старте нам оказывает Минэкономразвития России", - цитирует Василия Голубева пресс-служба.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.