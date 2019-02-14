Силуанов: на встрече Медведева с бизнесом обсуждались санкции в контексте реакции на них

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос возможных новых санкциях США против России обсуждался на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с бизнесом в контексте выработки мер реагирования на них. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вопрос санкций поднимался в том плане, что нам необходимо выработать меры реагирования на возможные ограничения, которые могут быть приняты в отношении предприятий Российской Федерации", - сказал Силуанов.