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Силуанов: на встрече Медведева с бизнесом обсуждались санкции в контексте реакции на них

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Вопрос возможных новых санкциях США против России обсуждался на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с бизнесом в контексте выработки мер реагирования на них. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Вопрос санкций поднимался в том плане, что нам необходимо выработать меры реагирования на возможные ограничения, которые могут быть приняты в отношении предприятий Российской Федерации", - сказал Силуанов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияСанкции в отношении РоссииРоссийский инвестиционный форум - 2019
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